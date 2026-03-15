El conjunto bermellón recibe este domingo, 15 de marzo, al cuadro blanquiazul en el Estadi Mallorca Son Moix. Los locales, situados en puestos de descenso, buscan una victoria vital ante un Espanyol que pelea por mantenerse en la zona noble de la clasificación.

La Jornada 28 de LaLiga EA Sports depara este domingo un duelo de necesidades contrapuestas en las Islas Baleares. El Mallorca y el Espanyol se citan en el Estadi Mallorca Son Moix en un encuentro que puede marcar el devenir de ambos equipos en el último tercio del campeonato. Mientras que el conjunto balear llega con la urgencia de abandonar la zona roja, el cuadro perico busca consolidar su excelente campaña y seguir aspirando a puestos europeos.

¿A qué hora es el Mallorca – Espanyol y en qué canal de TV se puede ver?

El encuentro entre el Mallorca y el Espanyol se disputa hoy, domingo 15 de marzo, a las 14:00 horas. Para todos aquellos aficionados que deseen seguir el choque por televisión, la retransmisión en directo correrá a cargo de M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar, canales oficiales que ofrecen la cobertura completa de la máxima categoría del fútbol español.

Situación clasificatoria y estadísticas

El escenario para el conjunto local es delicado. El Mallorca ocupa actualmente la decimoctava posición con 25 puntos, fruto de 6 victorias, 7 empates y 14 derrotas. Con un balance de 31 goles a favor y 44 en contra, los de Son Moix necesitan hacer valer su condición de locales, donde han logrado sumar cinco triunfos en lo que va de curso.

Por su parte, el Espanyol aterriza en la isla en una situación mucho más desahogada. Séptimos en la tabla con 37 puntos, los blanquiazules han firmado una trayectoria sólida con 10 victorias y 7 empates. Con 34 goles anotados, el equipo catalán buscará mejorar su registro como visitante, donde acumula cuatro triunfos hasta la fecha, para no perder el tren de la zona alta.

El calendario que viene

Tras el pitido final de hoy, el calendario no dará tregua. El Mallorca deberá afrontar compromisos cruciales frente al Elche y el Real Madrid en las próximas jornadas. Por otro lado, el Espanyol tendrá que medir sus fuerzas contra el Getafe y el Real Betis, duelos que terminarán de definir si el equipo de Barcelona puede luchar por objetivos más ambiciosos en la recta final de LaLiga EA Sports.