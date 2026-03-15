La Selección Española de baloncesto femenino se mide a Italia este domingo 15 de marzo en busca de un paso vital hacia el Mundial de Alemania 2026

La emoción del baloncesto femenino alcanza su punto álgido en las Ventanas FIBA. La Selección Española afronta un partido clave en su camino hacia el Mundial de 2026 enfrentándose a Italia, un duelo que pondrá a prueba las aspiraciones del combinado nacional en este intenso torneo clasificatorio que se está disputando en San Juan, Puerto Rico.

Este encuentro es una de las citas marcadas en rojo en el calendario internacional, donde el talento de las mejores jugadoras del mundo se da cita para luchar por una de las 11 plazas restantes que aún quedan por decidir para la cita mundialista que se celebrará en Alemania el próximo mes de septiembre.

Horario y dónde ver el Italia vs España

El partido, que promete ser un espectáculo de alto nivel táctico y físico, se disputará en el emblemático José Miguel Agrelot Coliseum de San Juan.

Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026.

Domingo, 15 de marzo de 2026. Hora: 22:00 horas (horario peninsular español).

22:00 horas (horario peninsular español). Canal: DAZN (a través del canal Courtside 1891).

Cómo seguir el encuentro en DAZN

Los aficionados pueden disfrutar de este choque en directo y a la carta a través de la plataforma DAZN. La integración de Courtside 1891 en la aplicación permite a los seguidores del baloncesto acceder a toda la emoción de los clasificatorios.

Nota sobre el acceso: El visionado está disponible mediante una suscripción independiente a Courtside 1891 o como un complemento a la suscripción actual de DAZN (sujeto a disponibilidad según el plan contratado).

El camino al Mundial 2026: Un formato intenso

El torneo Premundial FIBA 2026, que se celebra entre el 11 y el 17 de marzo, está resultando ser una verdadera prueba de resistencia. Con 60 partidos repartidos en solo cinco jornadas y en cuatro sedes distintas (China, Francia, Puerto Rico y Turquía), el formato de grupos exige la máxima concentración y regularidad a las 24 selecciones participantes.

Para España, el duelo ante Italia no es solo un partido más; es un peldaño fundamental para consolidar su presencia entre las mejores selecciones del planeta.