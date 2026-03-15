El conjunto blanco, líder sólido de la fase regular, busca este domingo, 15 de marzo, su vigésima victoria en el campeonato nacional ante un necesitado Hiopos Lleida. El encuentro, correspondiente a la jornada 22, se disputará en el Movistar Arena a partir de las 17:00 horas.

El Real Madrid Basket afronta una nueva cita en el Movistar Arena con la intención de mantener su hegemonía en la Liga Endesa. Tras encadenar una serie de triunfos de gran prestigio en la Euroliga —superando a rivales de la entidad del Bayern de Múnich, la Virtus de Bolonia y el Valencia Basket—, el equipo dirigido por Sergio Scariolo llega a este domingo con la moral reforzada y el objetivo claro: sumar un nuevo triunfo que le permita afianzarse en lo más alto de la clasificación, donde actualmente ostenta un balance de 19 victorias y solo 2 derrotas.

Un líder intratable frente a la necesidad del Lleida

Enfrente, el Real Madrid tendrá a un Hiopos Lleida que ocupa la decimotercera posición con un registro de 8 victorias y 13 derrotas. El conjunto catalán, que acumula cuatro derrotas consecutivas en el torneo, afronta una visita complicada con la esperanza de dar la sorpresa y ampliar su margen de seguridad respecto a las posiciones de descenso.

El precedente de la primera vuelta, donde los blancos vencieron por 81-88, sitúa al Real Madrid como claro favorito, apoyado además en el gran momento de forma de su referente ofensivo, Mario Hezonja.

Horario y dónde ver el partido

El choque entre el Real Madrid y el Hiopos Lleida se disputará hoy, domingo 15 de marzo, a las 17:00 horas. La retransmisión oficial del encuentro correrá a cargo de DAZN, plataforma que emitirá el partido en directo a través de su canal DAZN Baloncesto (dial 73 en Movistar y 126 en Orange).

Asimismo, los aficionados podrán seguir la evolución del marcador y toda la actualidad del encuentro a través de las plataformas habituales de cobertura deportiva.