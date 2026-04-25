Emiliano García-Page ha señalado directamente a la cúpula de la organización socialista de aquella época como el origen de la filtración de los vídeos publicados por The Objective. Su argumento se basa en la exclusividad del acceso a dicho material.

Claves de la Filtración

Acceso Restringido: Page subraya que el documento visual era «estratégico, reservado y secreto», y que solo estaba en manos de «los jefes jefes».

Page subraya que el documento visual era «estratégico, reservado y secreto», y que solo estaba en manos de «los jefes jefes». Dardo a la anterior cúpula: El presidente castellano-manchego ha lanzado una indirecta punzante al mencionar que, de esos responsables, «ahora alguno está en la cárcel y otro está a punto».

El presidente castellano-manchego ha lanzado una indirecta punzante al mencionar que, de esos responsables, «ahora alguno está en la cárcel y otro está a punto». Intencionalidad: Sugiere que la salida a la luz de este material responde a que «algo está pasando» dentro del entorno del partido para que documentos tan peligrosos se hagan públicos.

El Trasfondo: ¿Poder o Modelo de Partido?

Para García-Page, lo ocurrido en aquel fatídico comité de 2016 no fue una simple pelea de gallos entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, sino un choque de identidades políticas.

La Pugna: No era solo una batalla de poder, sino una defensa de modelos y estrategias.

No era solo una batalla de poder, sino una defensa de modelos y estrategias. Las Líneas Rojas: El sector crítico buscaba evitar pactos con «gente indeseable» como independentistas o Bildu.

El sector crítico buscaba evitar pactos con «gente indeseable» como independentistas o Bildu. El Perímetro: Se debatía si el PSOE debía ser un partido con límites constitucionales o pactar con cualquiera para alcanzar el poder.

Se debatía si el PSOE debía ser un partido con límites constitucionales o pactar con cualquiera para alcanzar el poder. La Solución Final: Defiende que la abstención para la investidura de Rajoy era lo que muchos españoles deseaban para evitar los extremos.

Conclusión del Relato

Page concluye con una visión melancólica y crítica de la evolución del partido: «Todo terminó como el rosario de la aurora y finalmente ganó las primarias Sánchez y estamos donde estamos».

Esta frase resume su postura actual: una validación de que las advertencias de 2016 (sobre los pactos con el nacionalismo radical) se han terminado materializando en el escenario político actual.