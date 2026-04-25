Este sábado, 25 de abril de 2026, han sido localizados los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre en su domicilio habitual, situado en la parroquia de Columbiello, dentro del concejo asturiano de Lena.

Detalles del suceso

Causa de la muerte: Ambos cuerpos presentan heridas producidas por arma de fuego.

Ambos cuerpos presentan heridas producidas por arma de fuego. Perfil de las víctimas: Según fuentes próximas a la investigación, se trata de dos personas de edad avanzada.

Según fuentes próximas a la investigación, se trata de dos personas de edad avanzada. Investigación en curso: La Guardia Civil ha asumido la responsabilidad de la investigación para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar lo sucedido en el interior de la vivienda.

Por el momento, no se han facilitado más detalles oficiales sobre las hipótesis que manejan las autoridades.