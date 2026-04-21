La expectación comercial crece en Ceuta ante la inauguración del nuevo establecimiento de Tiendas MGI, que abrirá sus puertas este viernes 24 de abril a las 09:00 horas. Según recoge El Faro de Ceuta, la cadena se muda a un local más amplio y moderno situado en la Avenida Juan de Borbón, ocupando el espacio del emblemático antiguo Marisol Center.

Para celebrar este cambio de ubicación, la marca ha anunciado una promoción especial: repartirá 300 obsequios entre los primeros clientes que acudan a la inauguración, una estrategia que busca premiar la fidelidad de los consumidores locales desde primera hora de la mañana.

Variedad para el hogar a «precios redondos»

El nuevo establecimiento mantendrá la identidad que ha hecho popular a la cadena, basada en artículos con precios fijos de 5, 10, 15 y 20 euros. Los clientes podrán encontrar una oferta diversificada que incluye:

Hogar: Decoración, menaje de cocina y pequeños electrodomésticos.

Decoración, menaje de cocina y pequeños electrodomésticos. Ocio: Juguetes y productos para mascotas.

Juguetes y productos para mascotas. Temporada: La tienda ya prepara su campaña de verano con artículos de jardín, playa y piscina.

Esta apertura supone una mejora notable en la experiencia de compra, ofreciendo una superficie mayor y una mejor organización de los espacios para los vecinos de la ciudad.

Horarios y estrategia de expansión

Con el objetivo de adaptarse al ritmo de vida de los ceutíes, el nuevo local operará en horario ininterrumpido de 09:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo. Esta flexibilidad, sumada a su ubicación estratégica, posiciona a la tienda como un referente para las compras cotidianas y las campañas estacionales.

La apuesta por Ceuta no es un hecho aislado. Tiendas MGI, con origen en Ronda, se encuentra en pleno proceso de expansión nacional con el objetivo de alcanzar los 100 puntos de venta en España antes de que finalice el año 2026.

La cita para los interesados en los regalos y las novedades de la cadena es este viernes en la Avenida Juan de Borbón, en una jornada que promete dinamizar el sector comercial de la zona.