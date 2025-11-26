La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado de “anómalo” el hecho de que se haya conocido el fallo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos sin que la sentencia haya sido aún publicada íntegramente. “Es anómalo que cinco días después de conocer el fallo no tengamos una sentencia”, declaró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En la misma comparecencia, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, confirmó que el Gobierno ha iniciado el procedimiento para el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Bolaños destacó la trayectoria de más de 35 años de la candidata, especialmente en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. “No hay duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país”, afirmó.

La propuesta de Peramato ha sido recibida con cautela por parte del Partido Popular. El secretario general del partido, Miguel Tellado, señaló que “lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo —pese a la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado— que la Fiscalía es ‘su’ Fiscalía”. El PP insiste en exigir explicaciones al Gobierno por la gestión de la crisis abierta tras la condena a García Ortiz.