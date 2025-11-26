El líder del PP aprovecha la sesión de control para atacar al presidente del Gobierno por el caso Ábalos y la condena al ex fiscal general, García Ortiz

En un tono firme y directo, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a solo 24 horas de que José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, pueda ingresar en prisión por corrupción. En su intervención durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Feijóo señaló a Sánchez como el «único de la cuadrilla en libertad».

Feijóo, visiblemente molesto, subrayó la situación de incertidumbre que enfrenta el Ejecutivo tras la condena a García Ortiz y el posible encarcelamiento de Ábalos. «La semana pasada acabó con su fiscal general condenado por delinquir. Y en esta vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro, en el que pesan 43 años de prisión», dijo el líder del PP, quien además cuestionó si Sánchez «va a pedir perdón a los españoles» por estos escándalos políticos.

El líder opositor aprovechó su intervención para recalcar que Sánchez había mostrado apoyo al ex fiscal general, a pesar de su condena por un delito de revelación de secretos, y le acusó de tratar de influir en las decisiones judiciales, especialmente en la sentencia que afecta a Ábalos. «Menos de presidente ejerce usted de todo», manifestó Feijóo, haciendo referencia a lo que él considera un abuso del poder presidencial por parte de Sánchez.

Feijóo también se refirió a la reciente gestión del Gobierno en relación con los Presupuestos Generales del Estado y otros asuntos clave para los ciudadanos, como la vivienda, la inflación y la inmigración. «Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace», agregó, destacando la constante falta de diálogo y soluciones que, según él, ha marcado la gestión de Sánchez.

Finalmente, Feijóo criticó la actitud de Sánchez hacia sus colaboradores, recordando su relación con Ábalos y otros miembros del Ejecutivo, que según él, siguen ocupando puestos relevantes a pesar de las controversias y acusaciones en su contra. El presidente del PP terminó su intervención acusando a Sánchez de no saber gobernar sin depender de personas con «problemas legales», lo que, en su opinión, refleja una falta de liderazgo claro y ético en el Gobierno.