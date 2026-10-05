CEUTA.— El ministro de Política Territorial y mando único, Ángel Víctor Torres, ha confirmado la finalización del operativo de seguridad desplegado este domingo en la playa de El Trampolín, en Ceuta. La intervención, que se ha prolongado durante más de doce horas hasta pasadas las 21:30 horas, ha permitido despejar el litoral y evacuar a 1.100 personas hacia recursos de acogida reglados sin que se hayan registrado altercados destacables.

Lee tambien: Casi mil marroquíes optan por regresar a su país tras el desalojo parcial del asentamiento de El Trampolín

El dispositivo conjunto ha contado con el despliegue de centenares de efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, apoyados por traductores y personal de entidades sociales encargados de la atención inicial. En una valoración oficial, Torres ha subrayado la ausencia de incidentes reseñables y la coordinación entre los distintos cuerpos participantes.

“Se ha hecho sin problemas de seguridad relevantes, con un orden magnífico, exquisito y por tanto mi aplauso y mi reconocimiento a quienes han trabajado hoy en un operativo largo en el tiempo, pero que ha terminado muy bien”, ha afirmado el ministro.

Lee tambien: Operación Trampolín en Ceuta: La Policía Nacional actúa contra el asentamiento migrante

Por último, el titular de Política Territorial ha reafirmado el compromiso de la administración central para lograr la progresiva estabilización de la zona y evitar la pernoctación de personas en la vía pública mediante la reapertura y habilitación de espacios asistenciales.