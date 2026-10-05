El presidente de Ceuta ha comparecido ante la Audiencia Nacional respecto a la crisis migratoria que afectó a la ciudad en julio. Durante su declaración, ha indicado que no puede revelar el contenido de su declaración ni la documentación aportada a la jueza, resaltando la importancia de respetar las diligencias judiciales en curso.

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Tras su declaración, un abogado de Iustitia Europea ha ofrecido su perspectiva sobre los acontecimientos, aunque no se han especificado los detalles de sus comentarios. Esta situación ha generado un gran interés mediático y social en la ciudad autónoma.

El presidente ha calificado la entrada masiva de migrantes en julio como el episodio más grave para la seguridad nacional en los últimos 50 años, subrayando la gravedad de la situación.”

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