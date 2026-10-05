La institución del Defensor del Pueblo ha comunicado formalmente la admisión a trámite de la queja conjunta presentada el pasado 22 de septiembre por las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT. Mediante un escrito firmado por la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, se confirma la apertura del expediente al amparo del artículo 54 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, habiendo incoado ya las actuaciones oportunas ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.

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Para ASFASPRO, AUME y UMT, esta admisión supone un hito de enorme relevancia. Respaldadas por el criterio del Defensor del Pueblo, las organizaciones ven ratificadas las continuas denuncias que llevan trasladando a la Administración sobre la precaria situación en la que el personal militar se encuentra prestando servicio en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta.

En las últimas semanas, la tensión operativa en la ciudad autónoma y las intervenciones sobre el terreno han evidenciado de forma palmaria los riesgos a los que se exponen los efectivos: agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias.

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Las asociaciones recuerdan que no es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione seguridad jurídica e instrucciones claras, así como seguridad física, prevención de riesgos y protección de datos identificativos.

ASFASPRO, AUME y UMT seguirán con máxima atención el curso del expediente abierto y la información que el Ministerio de Defensa está obligado a remitir al Defensor del Pueblo, exigiendo soluciones inmediatas y reales para todos los compañeros destinados o comisionados en Ceuta.