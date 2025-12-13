La polémica por el cierre del local propiedad de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla se intensifica. El consejero de Fomento de la ciudad, Miguel Marín, ha salido al paso de las declaraciones de la pareja, asegurando que el cierre se ajusta a la legalidad debido a que el establecimiento carecía de licencia de apertura desde hacía más de un año. Marín también ha desmentido las acusaciones de amenazas por parte de las autoridades.

La versión oficial del Gobierno local

Fuentes del Gobierno de Melilla han calificado de «falsos» los datos que la pareja estaría ofreciendo a los medios de comunicación, insistiendo en que la orden de clausura del establecimiento es estrictamente legal.

El consejero de Fomento, Miguel Marín, aclaró la situación del local:

• Ausencia de licencia: El establecimiento carecía de licencia de apertura desde hace más de un año.

• Actividades ilegales: Pese a la falta de licencia, se habrían desarrollado actividades como celebraciones y eventos sin la autorización correspondiente.

• Flexibilidad administrativa: Marín afirma que la administración mostró «mucha flexibilidad» y emitió varios requerimientos a los propietarios para que regularicen su situación.

• Decaimiento de la licencia: El consejero explicó que cualquier licencia de actividad decae si el local permanece más de seis meses sin actividad, una circunstancia que, según las autoridades, se habría dado en este caso.

Desmentido a las acusaciones de amenazas

Desde la misma fuente gubernamental se ha desmentido rotundamente que se haya coaccionado a la pareja, tal y como había asegurado el excolaborador televisivo: «Aquí nadie ha amenazado al señor Kiko Hernández, no es cierto lo que él asegura. Nos estamos ciñendo a la legalidad».

Mientras la administración insiste en la legalidad del cierre, Kiko Hernández y Fran Antón mantienen su protesta, encadenados a las puertas de su local. Tras haber sido dados de alta en el hospital por problemas de salud derivados de su huelga de hambre, la pareja se recupera mientras las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo.