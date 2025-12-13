La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos ha concluido con la confirmación de la plena aplicación de las aduanas de Ceuta y Melilla, tal y como se acordó en 2022. Sin embargo, la extensa declaración conjunta de 23 folios omite por completo los dos asuntos más delicados para la relación bilateral y que generan gran preocupación en Canarias: la delimitación de las aguas territoriales marroquíes y la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental.

La mención a las aduanas de Ceuta y Melilla

La declaración conjunta, firmada por Pedro Sánchez y el primer ministro marroquí Aziz Ajanuch, contiene 119 puntos y la firma de catorce acuerdos, pero solo menciona el punto 3 de la hoja de ruta de 2022, relativo a la aduana:

«En lo que respecta a la cooperación aduanera, España y Marruecos se felicitan por la aplicación, en un marco concertado, del punto 3 de la hoja de ruta bilateral adoptada en abril de 2022”.

Este punto original estipulaba la plena normalización de la circulación de personas y mercancías, incluyendo dispositivos de control aduanero y de personas. El Gobierno español interpretó en 2022 esta apertura como un reconocimiento de la soberanía española sobre las dos ciudades.

Aunque las aduanas han operado con interrupciones y solo parcialmente desde principios de año, y los empresarios de las ciudades autónomas denuncian falta de seguridad jurídica y operatividad plena, los gobiernos dan por plenamente operativas ambas aduanas y buscan «reforzar» la cooperación aduanera operativa.

Las ausencias: Aguas y espacio aéreo

Pese a que las dos cuestiones son parte de la hoja de ruta y han sido objeto de tensión en el último año, la declaración bilateral no incluye ninguna mención a:

Delimitación de las aguas territoriales en el Atlántico. Gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental.

La preocupación en Canarias es particularmente alta respecto a la delimitación marítima, ya que la legislación aprobada unilateralmente por el Parlamento marroquí en 2019, que incluye el Sáhara Occidental, entra en colisión con los límites marítimos españoles cerca del archipiélago. Además, la gestión del espacio aéreo saharaui se sigue realizando desde Enaire en las islas, a pesar de la retirada española de hace casi 50 años.

Malestar en Canarias

El Gobierno canario había solicitado expresamente tener presencia en la RAN, una petición que no se ha concedido. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su malestar por la exclusión de Canarias en este tipo de encuentros donde se deciden asuntos cruciales para la región, declarando: “No es de recibo” y añadiendo: “Tomamos nota y en el futuro hablaremos”.

El temor a que España hiciera concesiones sobre el Monte Tropic —un monte submarino con minerales estratégicos— o el espacio aéreo, fue alimentado por la publicación en un medio español cercano a Rabat que proponía un acuerdo «ganador» en el que Marruecos consolidaría su soberanía atlántica a cambio de seguridad jurídica y acceso a oportunidades estratégicas para España.