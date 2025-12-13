Leire Díez, conocida como la ‘fontanera del PSOE’, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Antxon Alonso han pasado a disposición judicial este sábado en la Audiencia Nacional, tras ser detenidos el pasado miércoles. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado Antonio Piña medidas cautelares leves —como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España— para los tres investigados por integrar una presunta trama dedicada al amaño de contratos públicos.

Medidas cautelares solicitadas y declaraciones

Los tres detenidos, quienes han pasado 72 horas bajo custodia, saldrán en libertad de la Audiencia Nacional, ya que la fiscal Anticorrupción, Elisa Lamelas, no solicitó la prisión provisional para ninguno de ellos.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que imponga las siguientes medidas cautelares:

• Retirada del pasaporte

• Prohibición de salir de España

• Comparecencias periódicas en el juzgado.

Las comparecencias de los tres investigados apenas se prolongaron durante hora y media. La primera en declarar fue Leire Díez, a quien también se le investiga en otras diligencias abiertas en Plaza de Castilla por cohecho y tráfico de influencias.

Investigación por cuatro delitos y papel de la SEPI

Las diligencias, que se instruyen bajo secreto de sumario, se abrieron por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

La investigación se centra en una presunta trama que habría amañado contratos públicos suscritos con entidades vinculadas a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), un ente adscrito al Ministerio de Hacienda. El expresidente de este organismo, Vicente Fernández, quien lo presidió entre 2018 y 2019, es considerado una figura clave en la trama.

Leire Díez, por su parte, fue jefa de prensa de la Empresa Nacional del Uranio Sociedad Anónima (Enusa), una de las entidades investigadas. Antxon Alonso es señalado como empresario y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Registros de la UCO

En paralelo a las detenciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó un total de 19 registros.

Entre los organismos y entidades donde la UCO intervino para solicitar documentación se encuentran:

• La propia SEPI y Enusa.

• Sedes de Mercasa y Forestalia.

• La asesoría fiscal Conaudire en Zaragoza.

• Sedes de Correos y los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.