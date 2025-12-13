Marruecos ha registrado un aumento espectacular en sus exportaciones de mandarinas y clementinas hacia Alemania durante la temporada 2024/2025. Según la plataforma especializada EastFruit, los envíos alcanzaron las 8.200 toneladas, valoradas en 12,1 millones de dólares, superando ampliamente el récord anterior. Este impulso se produce mientras el líder del mercado, España, ve disminuir sus volúmenes, abriendo espacio para nuevos proveedores africanos.

Récord histórico y crecimiento sostenido

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, Marruecos envió 8.200 toneladas de mandarinas y clementinas al mercado alemán. Este volumen no solo establece un nuevo récord, sino que también prolongó la presencia marroquí en el mercado.

El crecimiento fue especialmente visible en:

• Enero: Los envíos alcanzaron un pico de 1.500 toneladas.

• Final de Temporada: A diferencia de años anteriores, donde los volúmenes caían drásticamente tras marzo, los envíos se mantuvieron en niveles inusuales entre abril y mayo.

Marruecos se consolida como cuarto proveedor

El mercado alemán de cítricos sigue siendo dominado por España, que conserva una cuota superior al 76% a pesar de la disminución constante de sus volúmenes. Esta circunstancia ha sido aprovechada por otros exportadores para ganar terreno.

Actualmente, Marruecos se ha posicionado como el cuarto proveedor de Alemania, superando a Grecia y Turquía. Su participación en las importaciones alemanas de mandarinas y clementinas se elevó al 2,5%, casi duplicando el 1,3% registrado en la campaña anterior.

El ranking de principales proveedores en el mercado alemán queda así:

1. España (más del 76%)

2. Sudáfrica (11%)

3. Italia (4%)

4. Marruecos (2.5%)