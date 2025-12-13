Toni González, alcalde de Almussafes y hasta ahora vicesecretario general del PSOE en la provincia de Valencia, ha dimitido de todos sus cargos orgánicos y ha solicitado la suspensión de militancia. Sin embargo, pese a la exigencia de la líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, de que renuncie a sus cargos institucionales, González ha confirmado que mantendrá la vara de mando municipal, calificando la denuncia de acoso sexual en su contra de «montaje».

Dimisión de cargos orgánicos y mantenimiento de la alcaldía

Toni González, quien fuera el número dos en la ejecutiva provincial de Carlos Fernández Bielsa y también miembro de la dirección autonómica de Diana Morant, ha comunicado su decisión a través de sus redes sociales tras solicitar su suspensión de militancia en el PSOE.

La justificación de González para mantener la alcaldía de Almussafes es que le permitirá «defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido». Afirma que seguirá trabajando desde la Alcaldía, ahora desde el Grupo Mixto Municipal, para llevar a cabo el proyecto que sus vecinos «apoyaron masivamente en las urnas».

Exigencia de la dirección socialista

La dirección de los socialistas valencianos, liderada por Diana Morant, ha exigido a González una renuncia total, aplicando la política de «tolerancia cero contra el acoso»:

«La dirección de los socialistas valencianos ha solicitado igualmente a Toni González que entregue su acta de regidor y se ha dirigido a la dirección federal del PSOE para solicitar lla constitución de una gestora en la agrupación municipal de Almussafes».

Fuentes de Ferraz (dirección federal del PSOE) han confirmado que la Secretaría de Organización ha iniciado el expediente de suspensión de militancia y admitirá la petición del PSPV para el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la agrupación municipal de Almussafes.

La defensa de González: «Montaje» y guerra laboral

Toni González, que es afín al exministro José Luis Ábalos, niega rotundamente los hechos que se le imputan, asegurando que «es absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona».

El alcalde atribuye la denuncia a una trabajadora de la empresa municipal EMPSA, indicando que todo comenzó hace más de un año «tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales».

Según su versión, la denunciante emprendió una «guerra de denuncias» contra trabajadores, compañeros de partido y la propia empresa. Además, vincula la denuncia a rivales políticos y al proceso interno de primarias en el que su apoyo fue clave para la victoria de Carlos Fernández Bielsa. Ha sentenciado que no parará hasta demostrar su inocencia.