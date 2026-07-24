El expresidente del Gobierno rompe más de dos meses de silencio en ‘Mañaneros 360’ en una entrevista marcada por la tensión, en la que ha negado el uso de familiares como testaferros y cualquier tráfico de influencias

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reaparecido este jueves en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1 de TVE, tras más de dos meses de silencio y después de ser imputado por la Audiencia Nacional en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Durante una entrevista caracterizada por la tensión periodística, el antiguo líder socialista ha cuestionado y calificado de «increíble» que el presentador Javier Ruiz le interrogara sobre si había utilizado a sus hijas como testaferras, al tiempo que ha rechazado rotundamente haber ejercido presiones o tráfico de influencias en la citada operación.

Criterios periodísticos ante las presiones políticas

Previo a la emisión de la entrevista, el periodista Javier Ruiz ha respondido públicamente a las presiones y críticas procedentes del PP y VOX, formaciones que le acusaban de haber pactado las preguntas con el invitado y de situarse al servicio del Ejecutivo. El comunicador ha dejado constancia de que los criterios del encuentro responderían de forma exclusiva a razones «puramente periodísticas», una premisa que ha quedado patente a lo largo de la conversación.

Uno de los momentos de mayor confrontación se ha producido cuando Ruiz ha interpelado a Rodríguez Zapatero sobre la mercantil Análisis Relevante y la firma What The Fav, vinculada a sus hijas y personada en el procedimiento judicial. Ante las cuestiones sobre si dichas sociedades sirvieron para canalizar o desviar fondos, el expresidente ha afirmado que Análisis Relevante es una consultora con la que sus hijas han trabajado de forma ordinaria, agregando que What The Fav deberá sustanciar sus cometidos en la vía judicial.

Réplicas por las cifras de la UDEF y la acusación de testaferro

El desarrollo del diálogo se ha intensificado cuando el presentador ha recordado los pagos de 959.798 euros entre 2020 y 2025 y las declaraciones de Julio Martínez, que señalan supuestos abonados por 1.200.000 euros por trabajos no realizados. Rodríguez Zapatero ha pedido revisar dichas cifras y esperar a las determinaciones del procedimiento, asegurando que sus hijas aportarán toda la documentación de sus tareas ante el juez.

Ante la repregunta de Ruiz sobre si sus hijas habrían servido como testaferras —justificada por el periodista como una línea de investigación sugerida por la UDEF y los jueces—, Rodríguez Zapatero se ha mostrado visiblemente molesto: «Bueno sería, en fin… Me parece increíble la pregunta. Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que mis hijas fueran testaferro de algo por favor».

Incomodidad ante las repreguntas y justificación de los tiempos

La tensión ha continuado cuando se ha abordado la posible aparición de conversaciones privadas comprometedoras o la incautación del teléfono móvil de Rodolfo Reyes. Rodríguez Zapatero ha descartado de manera tajante la existencia de diálogos o presiones políticas de su parte en el rescate de Plus Ultra. Ante las reiteradas preguntas de Ruiz sobre la existencia de tráfico de influencias, el invitado ha reaccionado señalando: «¿Otra vez? ¿Otra vez me lo pregunta? Ya le me dicho que no, no y no».

En el tramo final del espacio, el expresidente ha rechazado detallar el asunto de las joyas halladas en su despacho aduciendo su derecho a la defensa y a los tiempos de la investigación judicial. Cuestionado sobre los 65 días transcurridos para ofrecer explicaciones públicas cuando anunció que lo haría en diez días, el político ha defendido que dicho plazo responde a su estrategia de defensa legal, subrayando antes de concluir la entrevista que no ha «regateado» ninguna de las preguntas planteadas en el plató de RTVE.