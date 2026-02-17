El grupo parlamentario Sumar ha planteado la necesidad de reformar la Constitución española para fijar nuevos derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo, y abrir un debate sobre el modelo de Estado, pasando de la monarquía a una república, aunque no prevé presentar iniciativas concretas sobre este último aspecto.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, señaló en rueda de prensa que su grupo considera necesario actualizar la carta magna para garantizar derechos sociales y avanzar hacia un Estado más federal. Martínez Barbero asistirá este martes al acto institucional presidido por los reyes con motivo del aniversario de la Constitución de 1978, que se ha convertido en la más longeva de la historia de España.

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también defendió la necesidad de blindar derechos como la vivienda y avanzar hacia un modelo republicano más democrático y plural, mientras que la diputada Àgueda Micó planteó consolidar los derechos fundamentales y proteger un Estado plurinacional.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, criticó los incumplimientos de la Constitución, sobre todo en materia social, y expresó que los poderes públicos deberían centrarse en garantizar su cumplimiento. Belarra y otros diputados de Podemos asistirán al acto luciendo camisetas con el lema “Y cumplirla, ¿pa’ cuándo?” para visibilizar su postura crítica.

Sumar apuesta así por una revisión integral de la Constitución que combine la garantía de derechos fundamentales con un debate sobre la forma de Estado y el fortalecimiento de los preceptos sociales.