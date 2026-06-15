Un nuevo informe de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional señala que Santos Cerdán ordenó verbalmente autorizar todos los traslados de la exmilitante, investigada por una presunta trama para desestabilizar causas judiciales.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Agencia EFE este lunes, desvela que el PSOE sufragó hasta seis viajes a la exmilitante Leire Díez entre abril y agosto de 2024. Según las investigaciones dirigidas por el juez Santiago Pedraz, estos traslados tenían como fin último tejer una presunta trama financiada por el partido para desestabilizar causas judiciales que afectasen al entorno del PSOE o del Gobierno.

Los agentes sitúan al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un «papel directivo» dentro de la red, habiendo dado la orden verbal de que «cualquier viaje solicitado» por Díez se diese por autorizado de forma automática. Por su parte, la exmilitante ejercía una «labor de dirección ejecutiva», gestionando los billetes directamente con el personal de Ferraz sin necesidad de supervisión posterior.

El calendario de los viajes y la cita con Villarejo

La UCO ha contrastado las facturas de las agencias de viajes con la actividad de la trama. El primer viaje se registró el 26 de abril de 2024 (un vuelo Madrid-Bilbao), coincidiendo con la primera reunión formal entre Díez y Cerdán en la sede socialista, justo en los días en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó su periodo de reflexión.

A este trayecto le siguieron otros a Zaragoza (junto al empresario investigado Javier Pérez Dolset), Jerez de la Frontera y Bilbao. Sin embargo, el viaje que ha encendido todas las alarmas de los investigadores ocurrió el 26 de agosto de 2024 (Santander-Madrid). Ese día, Leire Díez viajó a la capital para reunirse con el excomisario José Manuel Villarejo.

Según los informes policiales, Díez ofreció a Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía a cambio de obtener información que afectara al juez Manuel Marchena, aludiendo incluso a una posible reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Pagos bajo la lupa: el abogado de Cerdán y la vía de Gaspar Zarrías

El informe remitido a la Audiencia Nacional también pone el foco en la financiación y los pagos cruzados tras el registro de la sede de Ferraz el pasado 27 de mayo:

Jacobo Teijelo: El abogado defensor de Santos Cerdán recibió 125.000 euros del PSOE. La UCO subraya que, aunque la gerente Ana María Fuentes firmó el contrato, la iniciativa y el control de los servicios —presuntamente vinculados a las causas judiciales de hidrocarburos— fueron de Cerdán. Además, se han detectado otras dos facturas por valor de 53.000 euros de las que el PSOE no conserva registro.

El abogado defensor de Santos Cerdán recibió del PSOE. La UCO subraya que, aunque la gerente Ana María Fuentes firmó el contrato, la iniciativa y el control de los servicios —presuntamente vinculados a las causas judiciales de hidrocarburos— fueron de Cerdán. Además, se han detectado otras dos facturas por valor de 53.000 euros de las que el PSOE no conserva registro. La red de Gaspar Zarrías: Los investigadores sospechan que el PSOE utilizó la empresa Zaño, propiedad del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, para canalizar pagos encubiertos a Díez. El partido abonó 30.000 euros a la sociedad de Zarrías por unos informes de análisis político que la UCO ve sin encaje real. Lo llamativo para los agentes es la «proximidad temporal» entre lo que el PSOE pagaba a la empresa y las nóminas que Díez cobraba de la misma.

La propia Leire Díez reflejó estas dudas en mensajes interceptados por la Guardia Civil dirigidos a otro investigado, en los que afirmaba: «No sé si me gusta que lo haga a través del despacho de Gaspar», en clara referencia a los fondos que le quería hacer llegar Santos Cerdán.

Un modus operandi idéntico se habría repetido en enero de 2025 a través del despacho del abogado Ismael Oliver, donde una factura del PSOE de 22.500 euros coincidía exactamente en concepto e importe con otra emitida días después por Díez a una sociedad de dicho letrado.