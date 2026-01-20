Saiz reprocha al líder de Vox el uso político de la tragedia mientras el partido exige la comparecencia del ministro de Transportes y los responsables de Renfe y Adif

El Gobierno ha acusado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, de mantener una actitud «ruin» e «inhumana» por, a su juicio, utilizar políticamente el descarrilamiento de dos trenes ocurrido este fin de semana para generar «caos y desconfianza» en la gestión de la catástrofe.

Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «La actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es, desde cualquier análisis basado en la humanidad, una actitud ruin», ha afirmado.

Saiz respondía de este modo a las declaraciones realizadas por Abascal el domingo, en las que aseguró que no podía confiar en un Gobierno que, según dijo, «no funciona por la corrupción y la mentira» para gestionar una tragedia de esta magnitud. La ministra ha reprochado al dirigente de Vox que esté utilizando «el miedo y el dolor» para erosionar la confianza en las instituciones, lo que ha calificado como «una actitud antidemocrática» e incluso «inhumana».

Vox pide comparecencias urgentes

En paralelo, Vox ha solicitado la comparecencia inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como de los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, tanto en el Congreso como en el Senado.

La portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado que «las sospechas se centran ahora mismo en el estado de la vía» como posible causa del accidente y ha subrayado que su formación pretende esclarecer lo ocurrido «lo antes posible» y exigir responsabilidades políticas.

Millán ha recordado que el siniestro ha causado al menos 41 víctimas mortales, una cifra aún provisional, y que decenas de heridos continúan hospitalizados.

Respuesta a las críticas del PP

La portavoz del Gobierno también se ha referido a las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien el lunes aseguró no haber recibido información oficial del Ejecutivo sobre el accidente, ni como jefe de la oposición ni como presidente de su partido.

Saiz ha defendido que el Gobierno está actuando «con transparencia absoluta» y compartiendo la información «en tiempo real con el conjunto de la sociedad», más allá de contactos específicos con determinados grupos políticos. Según ha señalado, sí ha habido comunicaciones «a nivel de gabinete» y el Ejecutivo mantiene «total disposición» para atender cualquier solicitud de información de las fuerzas parlamentarias.

Feijóo realizó sus declaraciones en Adamuz, tras visitar la zona del accidente, donde afirmó que los datos que había recibido procedían fundamentalmente de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación.