El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este jueves a Bruselas para participar en la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), convocada para coordinar una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de controlar Groenlandia.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, confirmó la asistencia de Sánchez a la cumbre extraordinaria durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se centró en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El Consejo Europeo anunció este lunes la convocatoria del encuentro y la Comisión Europea (CE) señaló que «está preparada para responder» a posibles nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque insistió en que primero se buscará una solución diplomática.

Los tres días de luto oficial decretados tras la tragedia de Adamuz concluirán el jueves a medianoche.

Por otra parte, fuentes del Ejecutivo han confirmado que se mantiene la cumbre hispano-portuguesa prevista para el 29 de enero en Huelva, una de las provincias más afectadas por el accidente, ya que varios de los pasajeros fallecidos residían allí. La reunión estará presidida por Sánchez y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y contará con la participación de varios ministros de ambos gobiernos.