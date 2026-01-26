El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha enviado un escrito al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el caso Koldo, en el que solicita que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue con urgencia el informe sobre su patrimonio.

En un documento de seis páginas enviado este lunes, la defensa de Cerdán subraya que la investigación patrimonial fue autorizada el 20 de junio del año pasado, pero que el informe policial aún no se ha incorporado al expediente, lo que provoca, según sus abogados, una «grave afectación» de la presunción de inocencia del exdirigente.

Los letrados del exdiputado cuestionan afirmaciones contenidas en autos judiciales que apuntan a que Cerdán podría haber recibido al menos 4,5 millones de euros y ser dueño del 45 % de Servinabar, empresa que, según la investigación, habría funcionado «como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública». La defensa niega ambos extremos y advierte que presentarlos como hechos consolida en la opinión pública una «verdad oficial» sin material probatorio suficiente.

El escrito insiste en que referirse a Cerdán como culpable antes de completar los actos procesales vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia. Por ello, solicita que se dé «el impulso procesal debido al informe patrimonial» para proteger sus derechos.

Santos Cerdán permanece en libertad desde el 19 de noviembre, tras casi cinco meses en prisión en Soto del Real por indicios de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y por riesgo de destrucción de pruebas. El juez consideró entonces que ese riesgo quedaba «seriamente mitigado» tras los registros realizados relacionados con la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad vinculada a Cerdán.