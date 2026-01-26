El Partido Popular ha anunciado este lunes que solicitará la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el Senado, donde la formación cuenta con mayoría, para que informe sobre los recientes accidentes ferroviarios.

En una entrevista en Cope, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó que Sánchez «ha venido a humillar a las víctimas» al no pedir una comparecencia exclusiva para abordar los sucesos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y limitar su solicitud a varios temas pendientes, sin fecha definida.

El pasado viernes, el presidente solicitó comparecer en el Congreso para hablar tanto del sistema ferroviario como de los accidentes, además de asuntos internacionales, aunque la petición aún debe ser calificada por la Mesa de la Cámara Baja.

Feijóo aseguró que el Gobierno ha tratado los accidentes como «una cuestión auxiliar secundaria» y reiteró que Sánchez «no ha dado ninguna explicación» sobre lo ocurrido, especialmente en el accidente de Adamuz, el más grave en la historia de la alta velocidad en España, con 45 fallecidos.

El líder popular también cuestionó la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien pidió dimitir, señalando que se ha centrado más en redes sociales que en la seguridad ferroviaria y que ignoró advertencias de los maquinistas sobre irregularidades en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento.

Feijóo criticó además que Sánchez dedicara un mitin en Aragón, apenas días después de los accidentes y con algunas víctimas aún sin ser enterradas, a felicitar al ministro por su actuación.