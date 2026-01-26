La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno aplicará una nueva reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, aunque aún no ha concretado cuándo se aprobará ni entrará en vigor. La medida beneficiará a cerca de 2,9 millones de contribuyentes, principalmente rentas bajas, y supondrá un ahorro aproximado de 500 millones de euros.

Ayuso hizo el anuncio durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde defendió la iniciativa como un respaldo a la economía madrileña y recordó que forma parte de su programa electoral. «Sí, es [una medida electoral], la llevo en mi programa electoral, les estamos acompañando en su día a día», afirmó. Según la presidenta, el tipo mínimo del IRPF quedará en el 8% y el máximo en el 20%.

Hace un mes, su entorno había expresado dudas sobre la viabilidad de la rebaja debido a deudas pendientes del Gobierno central, que Ayuso y su consejera de Economía, Rocío Albert, cifran en 10.500 millones de euros, principalmente por incumplimientos con la Ley de Dependencia. A pesar de estas discrepancias, la presidenta aseguró que la rebaja se llevará a cabo este año, aprovechando la mayoría del PP en la Asamblea de Madrid.

El anuncio se produce en un contexto de enfrentamiento con el Ejecutivo central. El PSOE sostiene que Madrid no puede reclamar falta de financiación mientras implementa rebajas fiscales que reducen los ingresos de la región, lo que obliga a compensar la diferencia desde otras comunidades. Por su parte, Ayuso defiende que estas medidas buscan aliviar a los ciudadanos y fortalecer la economía regional.

Además de la rebaja del IRPF, el Gobierno de Ayuso ha aprobado otras nueve reducciones fiscales para 2025, principalmente en vivienda, aunque esta medida era su propuesta estrella pendiente desde hace casi tres años. Según sus palabras, la iniciativa podría entrar en vigor a principios de 2027, antes de la próxima convocatoria electoral.