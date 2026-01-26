Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contra la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de permitir que Álvaro García Ortiz, exfiscal general condenado a dos años de inhabilitación, regrese a su puesto en la carrera fiscal.

El recurso, al que ha tenido acceso este medio, cuestiona el decreto del pasado 23 de diciembre en el que Peramato argumentó que la condena de García Ortiz solo afectaba a su cargo como fiscal general, no a su permanencia en la carrera. Tras la resolución, García Ortiz solicitó reincorporarse a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, puesto que le corresponde como fiscal de Sala, y la jefa del ministerio público accedió tras un informe de la Inspección Fiscal que consideró que no era necesario apartarlo de la profesión.

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha solicitado que se declare la “incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales” de García Ortiz, cuestionando su continuidad en la carrera tras la condena por revelación de secretos.

Con esta acción, González Amador busca revertir la decisión de Peramato y que García Ortiz sea apartado de la Fiscalía, un caso que ha generado polémica por el retorno de un exfiscal general condenado a ocupar un puesto de alta responsabilidad en el Supremo.