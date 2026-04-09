La líder opositora venezolana inicia una visita histórica a Madrid el 17 de abril que incluirá recepciones en Génova, la Real Casa de Correos, el Ayuntamiento y el Senado

El Partido Popular se prepara para un despliegue sin precedentes con motivo de la visita a España de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Según ha confirmado Libertad Digital, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo recibirá a Machado «con todos los honores» en un viaje de tres días que busca consolidar el apoyo del PP a la causa democrática en Venezuela tras el convulso escenario político del último año.

La agenda oficial arrancará el viernes 17 de abril en la sede nacional del partido en la calle Génova, donde Feijóo mantendrá un encuentro institucional con la dirigente. Fuentes populares subrayan la sintonía entre ambos líderes, reforzada por la mediación de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien ejercerá de anfitriona y acompañante permanente de Machado durante su estancia en la capital.

El simbolismo de la Puerta del Sol

El punto álgido de la visita tendrá lugar el sábado 18 de abril. A las 18:00 horas, Machado protagonizará un gran acto público que, según todos los indicios, se celebrará en la Puerta del Sol. Este enclave, centro neurálgico de la diáspora venezolana en Madrid, servirá de escenario para el reencuentro entre Machado y el presidente electo Edmundo González.

Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá a la líder venezolana en la Real Casa de Correos. Ayuso, que ha liderado una veintena de actos en apoyo a la oposición venezolana desde 2019, busca con este encuentro escenificar su compromiso inquebrantable con la libertad en el país caribeño, especialmente tras la caída de Nicolás Maduro y la asunción del poder por parte de Delcy Rodríguez.

Recepción en el Ayuntamiento y el Senado

La gira madrileña de María Corina Machado no se limitará a los actos de partido. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado su intención de organizar una recepción oficial en el Palacio de Cibeles, calificando a la opositora como un «referente de la libertad y los derechos humanos».

Finalmente, el lunes 20 de abril, la actividad se trasladará a la Cámara Alta. A las 11:00 horas, el presidente del Senado, Pedro Rollán, recibirá a Machado en un acto de alto calado institucional. Con esta agenda, el PP busca marcar distancias con la postura del Gobierno de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes los populares acusan de haberse alineado históricamente con los intereses del régimen chavista.