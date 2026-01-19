El impacto del accidente de Adamuz ha paralizado la actividad institucional en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado toda su agenda pública para este lunes 19 de enero tras confirmarse la magnitud de la tragedia, que ya suma al menos 39 fallecidos y centenares de heridos.

Esta decisión se produce en una jornada en la que el jefe del Ejecutivo tenía previstos actos de gran relevancia, como la presentación del Fondo España Crece, una reunión con el filántropo Bill Gates y un encuentro clave con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Consenso político ante la emergencia

La suspensión del encuentro entre Sánchez y Feijóo se ha gestado tras un mensaje del propio líder del Partido Popular, quien propuso posponer la reunión ante la gravedad de las noticias.

• Feijóo: Ha manifestado que la «mínima sensibilidad exige posponerlo» para centrar toda la atención en la emergencia y en la investigación de las causas. Asimismo, ha trasladado su solidaridad al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

• Junta de Andalucía: El Gobierno autonómico también ha suspendido de forma íntegra su agenda institucional. Juanma Moreno mantiene activada la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias para coordinar el rescate en la provincia de Córdoba.

Teléfonos de asistencia habilitados

Las compañías y Adif han reforzado sus líneas de atención para canalizar la información a las familias:

• Adif (Familiares): 900 10 10 20

• Iryo (Afectados): 910 15 00 00