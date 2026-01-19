La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su aviso especial ante la llegada de la borrasca Harry, calificada como de «alto impacto». Este fenómeno, en combinación con un anticiclón europeo, ha generado un temporal que azotará con especial dureza la costa mediterránea, el archipiélago balear y el sistema ibérico suroriental a partir de este lunes 19 de enero de 2026.

Tras un fin de semana que ya se cobró una víctima mortal en Huesca, el temporal entra en su fase más crítica, amenazando con graves daños en infraestructuras litorales e inundaciones locales.

Zonas en Alerta Máxima este lunes

El mapa de avisos de la Aemet para hoy sitúa en alerta naranja a Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que el nivel amarillo afecta a Baleares, Canarias, Galicia y Melilla.

• Cataluña (Girona y Barcelona): Es la zona más castigada. En Girona se esperan acumulados de lluvia de hasta 120 l/m² en solo doce horas y un temporal marítimo histórico con olas de entre 8 y 10 metros. Barcelona también sufrirá oleaje extremo de hasta 8 metros.

• Aragón (Teruel y Huesca): Teruel está en alerta por nevadas que podrían dejar 20 centímetros de espesor por encima de los 1.200 metros. En Huesca, la preocupación se centra en el riesgo de aludes, establecido en nivel de peligro 4 (sobre 5).

• Comunidad Valenciana: Castellón espera nevadas similares a las de Teruel y lluvias intensas (60 l/m²). Alicante se mantiene en aviso por oleaje de hasta 3 metros.

• Baleares: Vientos de 70 km/h y precipitaciones persistentes de 60 l/m², con olas que alcanzarán los 4 metros.

Los días álgidos: lunes y martes

El flujo de aire muy húmedo del Mediterráneo provocará que las lluvias sean especialmente persistentes. La Aemet advierte de que el episodio se intensificará mañana, martes 20, cuando el viento en el entorno del mar balear ganará fuerza.

• Hoy lunes: El foco de las precipitaciones más fuertes está en el este de Cataluña y Baleares.

• Mañana martes: El centro del temporal se desplazará hacia el sur de Aragón y la Comunidad Valenciana. Se prevé que el martes sea el día más complicado, con hasta once comunidades autónomas en alerta (incluyendo Asturias, Cantabria, Murcia y Andalucía).

Riesgos asociados al temporal

La autoridad meteorológica pide extremar las precauciones ante los posibles efectos colaterales de Harry:

• Daños en el litoral: Posible destrucción en paseos marítimos y zonas bajas debido a la fuerza de las olas.

• Incidencias urbanas: Riesgo de caída de ramas, árboles o elementos arquitectónicos debido a las fuertes rachas de viento.

• Inundaciones: Peligro de crecidas de ríos e inundaciones locales en zonas bajas por la persistencia de las lluvias.