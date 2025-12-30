El Grupo Táctico Ceuta, integrado en el Mando Operativo Terrestre, mantiene activas sus operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) para garantizar la protección integral de la población y de los espacios estratégicos de la ciudad.



Militares del Ejército de Tierra continúan desplegados en distintos puntos de Ceuta como parte de una estrategia permanente destinada a reforzar la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Estas operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión tienen como objetivo principal anticiparse a cualquier amenaza, disuadir comportamientos que puedan poner en riesgo el orden y garantizar la protección de infraestructuras críticas y espacios de interés permanente. La actuación constante de las Fuerzas Armadas forma parte del compromiso del Estado con la defensa y la seguridad del territorio nacional.

El despliegue del Grupo Táctico Ceuta se integra dentro de las misiones asignadas al Mando Operativo Terrestre, que coordina las capacidades militares necesarias para responder con rapidez y eficacia ante posibles escenarios de riesgo. La presencia visible de los efectivos militares contribuye, además, a transmitir un mensaje claro de vigilancia activa y control permanente.

Desde el Ejército de Tierra se subraya que estas operaciones se desarrollan en estrecha coordinación con otras instituciones del Estado y respetando siempre el entorno urbano y la convivencia ciudadana. La finalidad última es proteger a la población, preservar la normalidad y reforzar la percepción de seguridad en una ciudad con un alto valor estratégico.

Claves de las operaciones OPVD

Presencia permanente de unidades militares en zonas estratégicas.

Vigilancia activa de espacios sensibles e infraestructuras clave.

Disuasión preventiva frente a posibles amenazas.

Refuerzo de la seguridad y tranquilidad ciudadana.

Conclusión

La continuidad de las operaciones OPVD del Grupo Táctico Ceuta demuestra el compromiso del Ejército de Tierra con la defensa, la estabilidad y la protección de la ciudad. En un contexto geoestratégico sensible, la presencia constante de las Fuerzas Armadas actúa como un elemento clave de disuasión y seguridad, garantizando que la vida diaria de los ceutíes se desarrolle con normalidad y confianza.