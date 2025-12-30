

El futuro de Brahim Díaz en el Real Madrid parece estar asegurado a largo plazo. Según informó esta madrugada Antón Meana en El Larguero de la Cadena SER, “el acuerdo para ampliar su contrato hasta 2030 está cerrado. El club quiere que sean discretos y el entorno quiere respetar ese acuerdo”.

La negociación, que se pactó antes del pasado verano, se describe como rápida y sencilla, con una destacada disposición por parte del propio jugador. No obstante, el Real Madrid aún no ha hecho oficial la renovación, lo que genera cierta inquietud dado que Brahim cuenta con ofertas de otros equipos europeos y de Arabia.

El centrocampista, que busca más minutos y un rol más relevante en el equipo, ha visto cómo su participación varía significativamente entre entrenadores: con Carlo Ancelotti acumulaba más de 800 minutos, mientras que con Xabi Alonso no alcanza los 500, a pesar de su buen rendimiento en la Copa África.

Brahim quiere sentirse fundamental dentro del proyecto, tener las mismas oportunidades que sus compañeros y no ser relegado a un papel secundario. La renovación hasta 2030 le brindaría estabilidad y confianza para continuar su crecimiento en el Real Madrid.