Consulta la predicción de los astros para los 12 signos del zodíaco en este domingo marcado por la armonía familiar y las decisiones financieras

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, domingo 12 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Las posiciones planetarias de esta jornada dominical sugieren un enfoque especial en las relaciones afectivas y la introspección económica.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Día con marcado acento familiar, en el que se pondrán de manifiesto otras facetas positivas de su carácter además del buen humor. Disfrute del momento presente, intégrese con quienes le rodean y deje de pensar en otras cosas que pudieran apartarle de la realidad.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Sus relaciones amistosas le harán olvidar sin esfuerzo sus preocupaciones profesionales. Aunque le cueste esfuerzo, le conviene animar el ambiente familiar. Por la noche olvídese de excesos y trate de descansar para recuperar energías.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hoy conseguirá solucionar problemas internos y mejorar la administración de su hogar. Si se muestra tolerante, el día será propicio a las reconciliaciones. En su vida sentimental, le compensará con creces entonar el «mea culpa».

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Si se deja llevar por la improvisación, usted y los suyos pasarán un día un tanto peculiar, pero en el que reinará la alegría. Momento poco favorable para mezclar dinero y amistad. Un viaje pendiente por fin podrá materializarse.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La seguridad económica será hoy tema prioritario para usted. Meditar sobre ella puede llevarle a tomar acertadas decisiones. En el plano afectivo habrá tensiones; evite dar opiniones que, aunque sean ciertas, puedan herir sensibilidades.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Persista en su idea de mejorar su forma física. Si pone en orden sus cuentas, logrará rectificaciones saludables para su bolsillo. El humor variable de su pareja puede enfriar algo el ambiente; sea paciente y comprensivo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Acceder a las sugerencias de un amigo será más positivo que empeñarse en su plan original. Su carisma personal se verá acentuado, favoreciendo una vida social muy gratificante. Analice sus dudas sentimentales con total objetividad.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Trate de ser menos introvertido y procure limar asperezas con su círculo íntimo. Su claridad de juicio ayudará a un amigo en apuros. Sea prudente en los juegos de azar. El romanticismo será el protagonista indiscutible de la velada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Día propicio a las actividades creativas, que funcionarán como el sedante que tanto necesita. En el terreno amistoso, trate de calmar los ánimos si el ambiente se caldea. Su vida sentimental le reportará grandes satisfacciones hoy.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sincerarse con un amigo le traerá una sugerencia que facilitará enormemente su trabajo futuro. Su estado de ánimo propiciará el acercamiento con un familiar. La velada le tiene reservada una sorpresa muy grata.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No trate de dirigir la vida de un familiar, ya que solo conseguirá distanciamiento. La vida social se anuncia muy positiva; mantenga los oídos abiertos, pues se enterará de algo que le será de gran utilidad a corto plazo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día no le defraudará; recibirá mucho más de lo que espera. La vida familiar será su principal fuente de alegría durante este domingo. Procure sobreponerse a su tendencia a la nostalgia y viva el ahora.