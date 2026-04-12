Conoce la vida de San Julio I, defensor de la fe, y de San José Moscati, el «médico de los pobres», entre otros protagonistas de la jornada

Hoy, domingo 12 de abril de 2026, la Iglesia católica conmemora la vida y obra de figuras fundamentales para la cristiandad. El santoral de este día destaca especialmente por la figura de San Julio I, el trigésimo quinto papa de la Iglesia, y por la devoción hacia San José Moscati, un ejemplo de caridad y ciencia en el siglo XX.

San Julio I: Guardián de la ortodoxia

Nacido en Roma, San Julio I ocupó la silla de San Pedro desde el año 337 hasta el 352. Su papado estuvo marcado por la firme defensa de la doctrina trinitaria frente al auge del arrianismo.

• Logros principales: Defendió valientemente a San Atanasio durante su exilio y convocó el Concilio de Sárdica.

• Legado: Se le atribuye el fortalecimiento de la primacía de la sede romana y la fijación definitiva de la fecha de Navidad el 25 de diciembre.

San José Moscati: El médico de los pobres

Giuseppe Moscati fue un prestigioso médico y científico napolitano que combinó su brillante carrera académica con una entrega absoluta a los más necesitados.

• Vocación: Atendía gratuitamente a quienes no podían pagar y fue clave durante la epidemia de cólera de 1911.

• Canonización: Fue elevado a los altares por San Juan Pablo II en 1987, tras reconocerse el milagro de la curación de un joven con leucemia.

Santoral completo de hoy, 12 de abril

Además de las figuras anteriores, el Martirologio Romano recuerda hoy a los siguientes santos y beatos:

• San Zenón de Verona: Obispo de origen norteafricano y patrón de Verona, conocido por su lucha contra el paganismo.

• Santa Visia: Virgen y mártir en la zona de Fermo.

• San Sabas Godo: Mártir que confesó su fe ante los perseguidores godos.

• San Alferio de la Cava: Fundador del monasterio de la Santísima Trinidad de la Cava.

• Santa Teresa de los Andes (Juana Fernández Solar): Primera chilena en ser canonizada.

• San David Uribe: Sacerdote mártir durante la persecución religiosa en México.

• San Erkembodone: Monje y obispo conocido por su austeridad.

¿Qué es el Santoral?

El santoral es el calendario que recoge a los hombres y mujeres que la Iglesia católica reconoce oficialmente como santos o beatos. El documento de referencia es el Martirologio Romano, que incluye cerca de 7.000 nombres que han destacado por su elevación ética o su relación especial con la divinidad.

Si conoces a algún Julio, Zenón o José, hoy es el día ideal para felicitarles por su onomástica.