El tenista italiano se impone en la final del Masters 1000 monegasco por 7-6 y 6-3, logrando su tercer título de esta categoría en la temporada y desplazando al murciano del liderato del ranking ATP.

La tierra batida de Montecarlo ha sido testigo este domingo de un cambio de guardia en la cima del tenis mundial. En el primer enfrentamiento de 2026 entre las dos grandes raquetas del momento, Jannik Sinner ha logrado derrotar a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000, un resultado que conlleva una doble recompensa para el de San Cándido: el título en el Principado y el ascenso al número 1 del ranking ATP.

El encuentro, que se prolongó durante dos horas y 15 minutos, estuvo condicionado por la presencia de un viento muy incómodo que dificultó el despliegue del juego habitual de ambos contendientes. Sinner, más sólido en las condiciones adversas, supo gestionar mejor los momentos críticos para imponerse por 7-6 (7/5) y 6-3, sumando así su séptima victoria en 17 duelos directos frente al jugador de El Palmar.

Un primer set marcado por el viento y la igualdad

La final comenzó con buenas sensaciones para Alcaraz, quien logró tomar el mando con una rotura de servicio temprana. Sin embargo, la ventaja fue efímera ante la reacción inmediata de Sinner. El murciano, que defendía su corona en este escenario, mostró dudas con su revés a dos manos, alimentadas por las rachas de aire que enturbiaron su inicio.

A pesar de los intentos de su entrenador, Samu López, por aportar calma desde el banquillo, la tensión fue en aumento. El set se decidió en un ajustado ‘tie-break’ que cayó del lado transalpino después de que Alcaraz cometiera una inoportuna doble falta en el punto decisivo.

Sinner confirma su dominio en el segundo parcial

En el segundo set, Alcaraz trató de rebelarse contra el destino del partido. Logró un quiebre para situarse con una ventaja de 3-1, llegando incluso a confirmar la ruptura tras salvar situaciones comprometidas. No obstante, a partir de ese momento, el tenis machacón y preciso de Sinner comenzó a hacer mella en la resistencia del español.

El italiano encadenó una racha de juegos impecable, recuperando el servicio perdido y volviendo a romper el saque de Alcaraz para situarse 3-5 arriba. Con una potencia superior en los intercambios y aprovechando los errores no forzados del murciano —incluyendo una dejada fallida en un momento clave—, Sinner no perdonó. Cerró el encuentro con su servicio, certificando un inicio de 2026 histórico en el que ha conquistado de forma consecutiva los tres primeros Masters 1000 del curso: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Tras este desenlace, Alcaraz cede el trono mundial a un Sinner que se ha mostrado inexpugnable en este arranque de temporada. La próxima oportunidad para el reencuentro entre ambos se vislumbra ya en el horizonte del Mutua Madrid Open.