Tráfico elimina la exención para vehículos ‘0 emisiones’ con un solo ocupante en los carriles VAO para priorizar la alta ocupación y reducir los atascos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido cambios significativos en la normativa que regula los carriles BUS-VAO (Vehículos de Alta Ocupación) para este año 2026. A través de la «Resolución de medidas especiales de regulación de tráfico», el organismo dirigido por Pere Navarro ha decidido priorizar la ocupación real del vehículo sobre su modo de propulsión. La medida responde a la pérdida de eficacia de estas vías, que en los últimos años han registrado retenciones recurrentes debido al incremento de turismos con distintivo «0 emisiones» ocupados por una sola persona.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los vehículos eléctricos podían circular por estos carriles especiales aunque solo viajara el conductor. Sin embargo, con la nueva normativa, el acceso de turismos con un único ocupante —ya tengan etiqueta 0, ECO, C o B— queda condicionado estrictamente a lo que dicte la señalización de los paneles luminosos y a la situación del tráfico. Esta decisión busca atender las demandas de las empresas de transporte público y del Defensor del Pueblo, quienes alertaban sobre el perjuicio causado a miles de usuarios diarios por la falta de puntualidad del servicio de autobuses.

Localización y vigilancia de los carriles VAO en España

Los carriles reservados se encuentran estratégicamente distribuidos por la geografía nacional. En la Comunidad de Madrid, destaca el carácter reversible de la A-6 y la próxima incorporación en la A-2. En Andalucía, se ubican en la GR-3211 en Granada; en Sevilla, a través del Puente de la Señorita y la A-8057; y en Málaga, en los accesos al Parque Tecnológico por la A-357 y A-7056. Por su parte, en la Comunidad Valenciana funcionan en la V-21, mientras que en Baleares se implantarán en la Ma-19 de Mallorca tras finalizar las obras.

Para garantizar el cumplimiento de estas normas, la DGT se apoya en una señalización específica: una señal cuadrada con un rombo blanco sobre fondo azul. El incumplimiento de los requisitos de acceso, como circular sin el número mínimo de personas o con un vehículo no autorizado, conlleva una sanción económica de 200 euros. Además, en casos de reincidencia, el conductor se enfrenta a la pérdida de 4 puntos en su permiso de conducir.

Gestión inteligente y control tecnológico

La operativa de estas infraestructuras se ha automatizado mediante el uso de cámaras de videovigilancia (CCTV), balizamiento luminoso y modelos predictivos que anticipan congestiones. Estos sistemas permiten supervisar el tráfico en tiempo real y gestionar dinámicamente los sentidos de circulación, asegurando que los carriles cumplan su función original: agilizar la movilidad sostenible y reducir los tiempos de viaje en los accesos a las grandes urbes.