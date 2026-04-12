El club blanco planea integrar al excentrocampista alemán en su estructura deportiva la próxima temporada con el respaldo directo de Florentino Pérez

El Real Madrid prepara el camino para el retorno de una de sus figuras más emblemáticas de la última década: Toni Kroos. Dos años después de su retirada del fútbol profesional, la convicción en las oficinas de Valdebebas es absoluta respecto a que la presencia del alemán será decisiva para el futuro de la entidad. El plan de la directiva no contempla su vuelta a los terrenos de juego, sino una incorporación estructural dentro del organigrama deportivo del club de cara a la próxima campaña.

La decisión, impulsada personalmente por el presidente Florentino Pérez, busca aprovechar la influencia y los conocimientos de un hombre que dejó una huella imborrable hasta su marcha en junio de 2024. Según fuentes internas, el club considera que su aportación diaria puede ser un motor de crecimiento que trascienda la obtención de títulos. La relación entre Kroos y la cúpula blanca se ha mantenido impecable, lo que ha facilitado que las conversaciones para su regreso a la disciplina blanca avancen con firmeza.

Un vínculo ininterrumpido con Madrid y el fútbol base

Desde su despedida, que culminó de forma inmejorable con la conquista de su sexta Liga de Campeones, Kroos ha mantenido su residencia en la capital de España junto a su familia. Actualmente, el germano lidera su propia academia de fútbol en Boadilla del Monte, un proyecto que ya le ha permitido retomar el contacto directo con la Ciudad Real Madrid. En las últimas semanas, el exjugador ha visitado Valdebebas en dos ocasiones con sus equipos juveniles para enfrentarse a las categorías inferiores blancas.

Durante estos encuentros, se ha podido ver a Kroos ejerciendo labores de entrenador y compartiendo su visión técnica, una faceta que refuerza el interés del Real Madrid por contar con su experiencia en la formación y gestión deportiva. Aunque el rol exacto que desempeñará en la estructura del club todavía es una incógnita, la determinación por parte de los altos cargos es total: Kroos volverá a casa para iniciar una nueva etapa en el club de su vida.