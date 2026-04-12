Consulta la combinación ganadora de los principales sorteos de este sábado y descubre si has sido uno de los afortunados

La jornada de sorteos de este sábado 11 de abril de 2026 ha dejado una lluvia de premios en España. Con botes millonarios en juego y el siempre esperado Sueldazo de la ONCE, los bombos han dictado sentencia. A continuación, te detallamos todos los números premiados para que puedas comprobar tus boletos de la Bonoloto, La Primitiva y el Sueldazo Fin de Semana.

Resultado Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto, un clásico de Loterías y Apuestas del Estado, ha arrojado la siguiente combinación:

• Combinación ganadora: 17, 18, 20, 22, 46 y 47

• Número complementario: 35

• Reintegro: 5

Resultado Primitiva

La Primitiva sigue siendo uno de los sorteos favoritos por sus botes acumulados. Estos son los números premiados hoy:

• Combinación ganadora: 02, 08, 15, 23, 33 y 37

• Número complementario: 27

• Reintegro: 7

• Joker: 6 025 425

Resultado Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE ha repartido su gran premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado al siguiente número:

• Número premiado: 11114

• Serie: 025

• Reintegro: 4

Premios adicionales (24.000 euros anuales durante 10 años):

Además del premio principal, se han repartido cuatro sueldos adicionales a las siguientes combinaciones:

1. Número: 04247 | Serie: 022

2. Número: 24293 | Serie: 031

3. Número: 95707 | Serie: 002

4. Número: 96211 | Serie: (Pendiente de confirmación)

¿Cómo cobrar tus premios?

Recuerda que los métodos de cobro dependen de la cuantía y del canal de compra:

• Administraciones físicas: Para premios inferiores a 2.000 €, puedes acudir a cualquier punto de venta oficial. Para importes superiores, deberás ir a las entidades bancarias colaboradoras.

• Juegos online: Los premios se abonan directamente en la cuenta de usuario.

• Caducidad: No olvides que los boletos de Loterías y Apuestas del Estado caducan a los 3 meses, mientras que los de la ONCE tienen un plazo de 30 días.

Nota: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.