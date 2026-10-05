La organización del Premio Nacional del Misterio ha anunciado la creación de “La Lupa del Arcano”, una nueva categoría que se incorporará a la próxima edición de MYXTIKA 2027. Este galardón tiene como objetivo ampliar la participación y reconocer trabajos destacados relacionados con la investigación, la divulgación y el estudio de los grandes enigmas.

Lee tambien: ‘La bola negra’, de los Javis, elegida por la Academia para representar a España en los premios Oscar 2027

La nueva distinción se suma a las categorías ya existentes de Investigación, Divulgación y Premio Nacional MYXTIKA, reforzando una convocatoria que pretende reconocer diferentes formas de aproximarse al misterio y a lo desconocido.

La Lupa del Arcano estará abierta a cualquier trabajo remitido a la organización que se considere relevante dentro del ámbito del misterio. Esto incluye podcasts, investigaciones independientes, documentos históricos, programas especiales, publicaciones, artículos, entrevistas, ensayos y otros trabajos de investigación o divulgación, independientemente del formato utilizado.

Lee tambien: Guitarricadelafuente detalla su salto al cine con Los Javis en ‘La bola negra’ tras el éxito internacional de su disco ‘Spanish Leather’

El jurado del Premio seleccionará tres nominados entre todas las propuestas recibidas para esta categoría, de las cuales se elegirá un trabajo ganador que se dará a conocer en el mes de diciembre, junto a los ganadores de las categorías principales del certamen.

Los interesados en participar pueden enviar sus trabajos a la organización del Premio Nacional del Misterio — MYXTIKA a través del correo electrónico amigosdelmisterioguadix@gmail.com antes del 30 de noviembre.