Lee tambien: Ceuta recibe el Premio Ciudad Destacada en Madrid
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha llegado este jueves al Teatro Real de Madrid para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Ciudad Destacada, concedido por el diario 20 Minutos.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Durante el acto, Vivas ha tenido la oportunidad de saludar a diversas autoridades presentes, antes de recibir el premio en nombre de todos los ceutíes, lo que subraya la relevancia de este reconocimiento para la ciudad.
Lee tambien: El presidente Vivas celebra Diwali con la comunidad hindú en Ceuta
Este galardón es un reflejo del valor y las características distintivas de Ceuta, representando un motivo de orgullo para sus habitantes.