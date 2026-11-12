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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha llegado este jueves al Teatro Real de Madrid para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Ciudad Destacada, concedido por el diario 20 Minutos.

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Durante el acto, Vivas ha tenido la oportunidad de saludar a diversas autoridades presentes, antes de recibir el premio en nombre de todos los ceutíes, lo que subraya la relevancia de este reconocimiento para la ciudad.

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Este galardón es un reflejo del valor y las características distintivas de Ceuta, representando un motivo de orgullo para sus habitantes.