El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha tomado la palabra en el Teatro Real de Madrid al recibir el Premio Ciudad Destacada de 20minutos.

Este galardón ha sido recibido en nombre de todos los ceutíes, lo que refleja el compromiso y la dedicación de la comunidad ceutí.

El acto subraya la importancia de Ceuta en el ámbito nacional y el reconocimiento de sus logros.