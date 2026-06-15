Madrid | El PSOE ha anunciado que ya ha completado la implantación de la totalidad de las medidas de control interno aprobadas hace casi un año para cercar la corrupción en sus filas. Así lo ha defendido la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que estas herramientas convierten a su formación en la fuerza política «más transparente y exigente» de España.

Este plan de choque fue diseñado por Ferraz tras el impacto de los denominados casos Koldo y Cerdán, que salpicaron de lleno a los dos anteriores secretarios de Organización del partido (José Luis Ábalos y Santos Cerdán). Según Torró, las nuevas directrices internas van más allá de las exigencias marcadas estrictamente por la ley de partidos vigente.

Auditoría forense y digitalización del gasto diario

Para justificar el nivel de blindaje alcanzado, la dirigente del PSOE ha desglosado los dos principales ejes de control económico que se han puesto en marcha en los últimos meses:

Auditoría Forense: Más allá de someter las cuentas anuales ordinarias al examen de firmas externas, el partido ha encargado una auditoría forense integral —un análisis exhaustivo que busca rastrear posibles fraudes o irregularidades—. Según Ferraz, las conclusiones avalan el «cumplimiento escrupuloso de la legalidad» en toda su contabilidad.

Más allá de someter las cuentas anuales ordinarias al examen de firmas externas, el partido ha encargado una auditoría forense integral —un análisis exhaustivo que busca rastrear posibles fraudes o irregularidades—. Según Ferraz, las conclusiones avalan el «cumplimiento escrupuloso de la legalidad» en toda su contabilidad. Fiscalización por software: El PSOE ha centralizado la gestión de sus gastos diarios a través de la herramienta digital Tickelia. Con este sistema, el partido busca automatizar, auditar y garantizar la trazabilidad completa y en tiempo real de cualquier desembolso que realicen sus cargos y empleados.

Toda la documentación detallada de estos nuevos protocolos se expondrá de manera oficial ante las federaciones en el próximo Comité Federal, fijado para el 27 de junio.

«Nadie nos puede dar lecciones»

El anuncio de la cúpula socialista llega en el arranque de una semana judicialmente crítica para el entorno del partido, marcada por la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ante el juez, y la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado en la causa que rastrea las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra.

Declaración de Rebeca Torró: «Nadie nos puede dar lecciones. Hemos colaborado con la justicia entregando toda la documentación que nos han pedido, tickets de hace más de diez años, algunos con la tinta casi borrada, porque no tenemos nada que esconder».

Torró ha concluido su intervención argumentando que la diferencia real entre los partidos políticos frente a las conductas deshonestas radica en «cómo se actúa ante los comportamientos individuales», defendiendo que las siglas del PSOE siempre abordan el problema de frente «en lugar de mirar hacia otro lado».