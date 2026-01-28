El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles su renuncia al acta de diputado en el Congreso de los Diputados, poniendo fin a su presencia parlamentaria tras semanas de controversia.

La decisión fue comunicada por el propio Ábalos a través de su perfil en la red social X, donde explicó que, tras la resolución de su recurso ante la Sala II del Tribunal Supremo, ha presentado formalmente su renuncia ante la Mesa del Congreso.

En su mensaje, Ábalos defendió que su salida responde al respeto a los procedimientos legales, que considera “un pilar fundamental del Estado de Derecho” y esencial para garantizar la presunción de inocencia, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades.

El exministro, que fue diputado por la circunscripción de València, llevaba varias semanas en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real en el marco de la instrucción del denominado caso Koldo, una investigación en la que se le imputan presuntos delitos relacionados con comisiones vinculadas a contratos públicos.

Hasta ahora, Ábalos había sido uno de los parlamentarios más veteranos del hemiciclo, con una trayectoria que incluía varios mandatos consecutivos y un papel destacado dentro de la dirección del PSOE. Su renuncia se produce en un momento político delicado, marcado por el impacto de este caso judicial en la opinión pública y en la propia organización socialista.