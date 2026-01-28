Jannik Sinner continúa demostrando que es una de las grandes certezas del tenis actual. El italiano, de 24 años, se deshizo con facilidad de Ben Shelton (6-3, 7-6(4) y 6-4 en 2h23) y alcanzó su tercera semifinal consecutiva en el Open de Australia, sumando así seis cuartos de final seguidos en Grand Slams desde el US Open 2024.

“Es muy duro jugar contra Ben, por su saque y porque mejora año tras año. Estoy muy feliz por haber ganado y estar de nuevo en las semifinales. A ver qué pasa”, declaró Sinner tras el partido. Reconocido por su precisión y constancia, el italiano bromeó sobre sus números: “No soy bueno en matemáticas, así que gracias”, en referencia a su impresionante racha de resultados.

Su próximo desafío será Novak Djokovic, con quien se enfrentará el viernes a las 09:30 en Eurosport. Esta será la undécima ocasión en la que se midan, la quinta en semifinales de un Grand Slam. Desde 2023, Sinner domina el cara a cara por 6-4 y ha ganado los cinco últimos enfrentamientos.

El partido ante Shelton evidenció la combinación de agresividad y control de Sinner: cometió solo 16 errores no forzados y sumó 33 golpes ganadores, a pesar de no rendir al nivel de sus servicios anteriores. Con una racha de 20 victorias consecutivas, el italiano sigue consolidándose como una fuerza imparable en la élite del tenis mundial.

“Estos momentos son por los que te entrenas y te levantas por la mañana. Espero que sea un buen partido. Estos enfrentamientos te hacen mejorar como jugador y como persona. Será una gran batalla y muy complicada”, afirmó Sinner, consciente del reto que supone medirse nuevamente al campeón serbio.