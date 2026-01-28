El exministro y diputado José Luis Ábalos ha presentado hoy su renuncia al acta de diputado por València, según ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter. La decisión se produce después de que la Sala II del Tribunal Supremo resolviera su recurso de apelación contra un auto de prisión.

En su mensaje, Ábalos subraya que, durante todo el proceso, ha considerado que “el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades”.

Desde la aprobación del suplicatorio en enero de 2025, Ábalos afirma que defendió ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de preservar el derecho de representación parlamentaria recogido en el artículo 23 de la Constitución, así como los límites de la inmunidad parlamentaria según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El político valenciano explica que estas consideraciones fueron la razón por la que mantuvo su acta hasta ahora, pero que, dadas las circunstancias de su situación procesal, no puede continuar en el cargo mientras se centra en ejercer su derecho de defensa y en proteger su inocencia.

Ábalos concluye su mensaje expresando su gratitud a los valencianos y valencianas y recordando con orgullo su trayectoria parlamentaria, que abarca las legislaturas IX a XV. “Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales y servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios de la Constitución Española y la historia parlamentaria de España”, escribió en Twitter.