El abandono educativo temprano en España ha alcanzado en 2025 su nivel más bajo en la última década, situándose en un 12,8 %, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes basados en la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra representa una ligera reducción de 0,2 puntos respecto a 2024, cuando la tasa se situó en el 13 %, y una caída significativa frente al 20 % registrado en 2015.

Ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años ha completado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aunque el porcentaje es notablemente superior entre las mujeres (85 %) frente a los hombres (76 %). La diferencia de género se refleja también en el abandono educativo temprano: un 15,9 % de los hombres deja prematuramente los estudios, frente a un 9,5 % de las mujeres.

El Ministerio destaca que la brecha respecto a la media de la Unión Europea, que era del 9,4 % en 2024, se ha reducido a 3,4 puntos, frente a los nueve puntos de hace diez años.

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Murcia registró la tasa más alta de abandono educativo temprano, con un 20,6 %. También se encuentran por encima de la media Canarias (15,9 %), Castilla-La Mancha (15,7 %), La Rioja (15,5 %), Baleares (15,2 %) y Extremadura (15 %). Por el contrario, País Vasco (3,6 %), Comunidad Foral de Navarra (7,8 %) y Cantabria (8,9 %) presentan los niveles más bajos. Madrid (9,5 %), Castilla y León (10,2 %) y Galicia (10,4 %) se mantienen por debajo de la media nacional.

Además, los datos reflejan un aumento del nivel educativo entre la población adulta joven: el 52,5 % de las personas entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 la educación superior, superando la media europea de 44 % en 2024.

Estos indicadores muestran un avance constante en la reducción del abandono escolar y un incremento en la formación de los jóvenes españoles, aunque persisten diferencias significativas entre géneros y regiones.