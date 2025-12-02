El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha expresado su rechazo a las 518 enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026, al considerar que suponen un incremento de los ingresos que altera la cifra global de la envolvente financiera, fijada en 51.597,9 millones de euros y aprobada por el Parlamento en el debate de totalidad celebrado el pasado 12 de noviembre.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró que estas enmiendas implican “un giro radical en la política fiscal” del Ejecutivo autonómico, ya que contemplan “más de 11.560 millones de euros en subidas de impuestos”.

La consejera cargó especialmente contra las propuestas del PSOE andaluz, que presentó 158 enmiendas que, según detalló, implicarían un aumento de los ingresos en 2.510 millones de euros, de los cuales 1.420 millones corresponderían a incrementos tributarios. En su opinión, aceptar estas medidas significaría “volver a asfixiar con impuestos a las familias andaluzas”.

España ironizó afirmando que, a través de estas enmiendas, “hemos conocido el programa electoral de la señora Montero”, que, en su criterio, supondría “la vuelta a ese infierno fiscal del que tanto nos costó salir”. Además, reprochó al PSOE la intención de reimplantar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que actualmente está bonificado al 99% en Andalucía, así como eliminar deducciones y bonificaciones en otros tributos y aumentar el IRPF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el propio impuesto de sucesiones.

Entre otras propuestas de los socialistas, la consejera señaló la recuperación de la subasta de medicamentos, con la que pretendían aumentar los ingresos en 500 millones de euros, y la reprogramación de fondos europeos para obtener otros 90 millones. “Nos vamos a oponer a la vuelta al pasado. Nos consta que los andaluces no quieren volver”, sentenció.

El Gobierno andaluz advirtió, además, de que la aceptación de estas enmiendas pondría “en riesgo la credibilidad y la seguridad jurídica del Presupuesto”, ya que se basan, según indicó, en “ingresos inexistentes” y en competencias que no corresponden a la comunidad autónoma.

Del total de enmiendas presentadas, la Junta precisó que 35 planteaban aumentos de crédito con cargo a nuevos ingresos, alterando la cifra total aprobada; otras 327 proponían incrementos de crédito vinculados al nuevo escenario de ingresos sugerido por la oposición; y 168 enmiendas afectaban a la cifra global de diferentes secciones presupuestarias.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vox, que suman 160, no han contado con el visto bueno del Consejo de Gobierno, aunque no modificaban la envolvente total, sí alteraban distintas secciones presupuestarias proponiendo aumentos de crédito con cargo a bajas en otras partidas.

También fueron objeto de críticas las propuestas de Por Andalucía, que presentó 23 enmiendas con un aumento de ingresos de 8.190 millones de euros, incluida la subida de las entregas a cuenta de la tarifa autonómica del IRPF, una competencia que corresponde al Estado. Por su parte, Adelante Andalucía planteó un incremento de 860 millones mediante la supresión de bonificaciones en los impuestos de Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales, propuestas que también han sido rechazadas.

El Consejo de Gobierno sí expresó su parecer favorable a nueve enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, referidas a ajustes en distintas secciones presupuestarias.

Tras este pronunciamiento, el proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026 continúa su tramitación parlamentaria. Las enmiendas serán debatidas ahora en la Comisión de Economía y Hacienda, antes de que se elabore el informe de la ponencia y el dictamen de la Comisión, que será elevado al Pleno del Parlamento andaluz, donde está previsto que el debate final tenga lugar los días 18 y 19 de diciembre.