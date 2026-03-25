La víctima ha tenido que ser evacuada de urgencia tras sufrir múltiples mordeduras en brazos y piernas. La Guardia Civil investiga si los animales pertenecen a una finca cercana o si se trata de ejemplares asilvestrados.

La tranquilidad de la comarca del Baixo Miño se ha visto truncada este miércoles por un suceso estremecedor. Una mujer ha resultado herida de gravedad tras ser atacada por un grupo de perros en el municipio de Tomiño. La violencia del encuentro, que se produjo en plena vía pública, ha activado un amplio dispositivo de emergencia y ha sembrado el pánico entre los vecinos de la zona.

Un ataque fulminante

Según los primeros datos de la investigación, la mujer se vio sorprendida por varios canes que arremetieron contra ella de forma coordinada. Los gritos de auxilio alertaron a los residentes cercanos, quienes dieron aviso inmediato al 112 Galicia.

Gravedad de las heridas: Los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron que la víctima presentaba desgarros profundos y múltiples mordeduras en las extremidades, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario para ser intervenida.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar confirmaron que la víctima presentaba desgarros profundos y múltiples mordeduras en las extremidades, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario para ser intervenida. Intervención de urgencia: Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y operarios del servicio de recogida de animales para tratar de localizar y controlar a la jauría.

En busca de responsabilidades

La Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer el origen de los animales y determinar si existe una responsabilidad penal por parte de algún propietario:

Identificación de los canes: Se está comprobando si los perros poseen microchip o si proceden de alguna de las explotaciones ganaderas o fincas residenciales del entorno. Animales potencialmente peligrosos: La investigación trata de confirmar si entre la jauría se encuentran razas catalogadas como potencialmente peligrosas (PPP), lo que agravaría las posibles sanciones para el dueño. Riesgo de asilvestramiento: No se descarta que se trate de perros abandonados que han formado una jauría, lo que supondría un reto de seguridad pública para el ayuntamiento de Tomiño.

Alarma social en la parroquia

El suceso ha reabierto el debate en la zona sobre la tenencia responsable de animales y el control de perros en libertad en entornos rurales. Los vecinos denuncian que no es la primera vez que se producen encuentros tensos con animales sueltos, aunque nunca con consecuencias tan trágicas como las de esta mañana.