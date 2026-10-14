Fatima Hamed Hossain del MDyC Ceuta ha calificado como histórica la reciente visita de los Reyes de España a Ceuta.

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Hamed Hossain considera que la presencia real es necesaria para insuflar ánimo a la sociedad y mostrar la importancia de la humanidad libre de religiones.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.