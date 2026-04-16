MADRID – La Santa Sede y el comité organizador han desvelado este jueves los primeros detalles de la esperada visita del papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Madrid será el epicentro de los actos principales, destacando una vigilia juvenil y la histórica celebración del Corpus Christi en el corazón de la capital.

Según la agenda oficial, el pontífice iniciará sus actividades multitudinarias nada más aterrizar en suelo español, marcando un itinerario de fuerte carga simbólica y espiritual.

Los hitos confirmados en Madrid

El comité organizador ha detallado los dos eventos que abrirán la visita apostólica:

Sábado 6 de junio | Vigilia en la Plaza de Lima: El mismo día de su llegada, el Santo Padre mantendrá un encuentro de oración con miles de jóvenes. El escenario elegido es la Plaza de Lima, un espacio con capacidad para grandes concentraciones y con precedentes en visitas papales anteriores.

El mismo día de su llegada, el Santo Padre mantendrá un encuentro de oración con miles de jóvenes. El escenario elegido es la Plaza de Lima, un espacio con capacidad para grandes concentraciones y con precedentes en visitas papales anteriores. Domingo 7 de junio | Corpus Christi en Cibeles: Coincidiendo con la festividad del Corpus, León XIV presidirá la Santa Misa y una posterior procesión eucarística en la emblemática Plaza de Cibeles. Se espera que este sea uno de los actos más visuales y concurridos del viaje.

Una agenda de siete días

Aunque solo se han confirmado los actos del primer fin de semana, el papa permanecerá en España hasta el 12 de junio. El comité organizador ha señalado que estos eventos son solo el punto de partida de una hoja de ruta que busca el contacto directo con los fieles.

«La elección de la Plaza de Cibeles para el Corpus Christi subraya el deseo del Santo Padre de llevar la celebración al corazón mismo de la ciudad, en un acto de fe abierto a todos los ciudadanos», afirma el comunicado del comité.

Este viaje supone la primera visita oficial de León XIV a España desde el inicio de su pontificado, generando una gran expectación tanto en la comunidad eclesiástica como en las instituciones públicas, que ya preparan los dispositivos de seguridad y logística para la semana de junio.