Madrid (La Razón). — El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha puesto en marcha un ambicioso programa estratégico, denominado plan Fortress, orientado a preparar sus principales instalaciones militares para operar de manera totalmente autosuficiente durante al menos 90 días ante el escenario de una guerra mundial a gran escala que corte las cadenas de suministro e infraestructuras clave.

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Según documentos del Pentágono, la medida busca eliminar la dependencia militar de la red eléctrica y los servicios civiles convencionales ante posibles ciberataques u ofensivas enemigas. Para garantizar la operatividad de sus fuerzas en un conflicto global, el proyecto contempla la instalación de reactores nucleares portátiles, baterías de alta capacidad, microrredes energéticas propias y el blindaje de las comunicaciones ante interferencias satelitales.

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Acopio de suministros y reconversión de la industria civil

Además de asegurar el suministro energético y de agua, la estrategia incluye el almacenamiento masivo de reservas de municiones, combustible, piezas de repuesto, minerales críticos y material médico. Para evitar cuellos de botella durante un enfrentamiento en múltiples frentes, el Pentágono exigirá disponer de al menos dos vías de producción independientes para cada insumo clave.

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El plan también contempla la integración de la Civil Reserve Manufacturing Network, una red que permitirá reconvertir rápidamente fábricas del sector privado para la producción masiva de armamento y material bélico de emergencia, garantizando que el ejército pueda sostener sus operaciones logísticas de forma prolongada.