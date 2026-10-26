María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha regresado a su país tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Su regreso fue confirmado por Edmundo González Urrutia, quien destacó la importancia de este acontecimiento para los venezolanos. Machado compartió un mensaje en la red social X, expresando su emoción por estar de nuevo en Venezuela.

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El partido de Machado, Vente Venezuela, difundió imágenes de su llegada a una iglesia en Santa Rosa, estado de Lara, donde fue arropada por sus seguidores. La formación política asegura que su regreso simboliza el reencuentro de las familias venezolanas.

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Reacciones internacionales al regreso de Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de que Machado esté a salvo, recordando su encuentro con ella cuando le entregó el Nobel. Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., atribuyó el regreso seguro de Machado a las conversaciones de reconciliación respaldadas por su país, que también han facilitado la liberación de presos políticos y el retorno de exiliados.

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, celebró el regreso de Machado y pidió avanzar hacia la transición democrática en el país. Sin embargo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se ha pronunciado al respecto.

Contexto del regreso de Machado

Machado salió de Venezuela en diciembre del año pasado y enfrentó varios impedimentos para regresar. Antes de su salida, estuvo en la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador. Según la oposición, Edmundo González Urrutia fue el verdadero vencedor.

El regreso de Machado se produce después de que Trump respaldara a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses. Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023, sigue convencida de que Washington busca una transición democrática.

En una reciente entrevista, Machado criticó su exclusión de las negociaciones en Caracas y cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt en los acuerdos energéticos con EE.UU. A pesar de sus críticas, aseguró que respetará los acuerdos petroleros si cumplen la legislación venezolana.